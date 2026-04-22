Jyeshtha Month: ഹിന്ദു കലണ്ടറിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസമായ ജ്യേഷ്ഠ മാസം ജ്യോതിഷപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മാസമാണ്.
മലയാളം കലണ്ടറിലെ ഇടവം - മിഥുനം മാസങ്ങളിലായാണ് ജ്യേഷ്ഠ മാസം വരുന്നത്. മെയ് പകുതിയോടെ തുടങ്ങുന്ന ഈ മാസം ജൂൺ പകുതിയോടെ അവസാനിക്കുന്നു.
ഇക്കുറി മെയ് 2 മുതൽ ജൂൺ 29 വരെയാണ് ജ്യേഷ്ഠ മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത്. 59 ദിവസങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം 8 ചൊവ്വാഴ്ചകളാണ് വരുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജ്യേഷ്ഠ മാസത്തിലെ ചൊവ്വാഴ്ചകൾ 'ബഡാ മംഗൾവാർ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്യേഷ്ഠ മാസത്തിൽ 8 ചൊവ്വാഴ്ചകൾ വരുന്നത്. ബഡാ മംഗൾവാർ ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
കർക്കിടകം: സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കന്നി: കന്നിരാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ കുറയുകയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും. വരുമാനം വർധിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
വൃശ്ചികം: ജോലിക്കും ബിസിനസിനും നല്ല സമയമായിരിക്കും ഇത്. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വന്നുചേരും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. കുടുംബത്തിൽ ഭഗവാൻ ഹനുമാന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടാകും.
കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപത്തിലൂടെ വരുമാനം നേടാനാകും. കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംവമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
