Budh Gochar 2026: ഏപ്രിലിൽ 6 തവണ ബുധന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം; മൂന്ന് രാശികൾക്ക് പണമൊഴുക്ക്, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?

Mercury Transit: ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനാണ് ബുധൻ. ഏപ്രിലിൽ ആറ് തവണയാണ് ബുധൻ അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ പോകുന്നത്.

 

ഈ മാസം ബുധന്റെ നാല് നക്ഷത്രമാറ്റവും രണ്ട് രാശിമാറ്റവും സംഭവിക്കും. ചില രാശികൾക്ക് ഇത് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ നൽകും.

 
ഏപ്രിൽ 1 ന് ബുധൻ പൂർവ്വ ഭാദ്രപദ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഏപ്രിൽ 13ന് ഉത്തര ഭാദ്രപദ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.  ഏപ്രിൽ 22, 30 തീയതികളിൽ ബുധൻ യഥാക്രമം രേവതി, അശ്വിനി നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറും.    

ഏപ്രിൽ 11ന് മീനം രാശിയിലേക്കും. ഏപ്രിൽ 30ന് മേടം രാശിയിലേക്കും ബുധൻ പ്രവേശിക്കും. മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ഇത് ​ഗുണം ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.

വൃശ്ചികം - വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും.   

മകരം - മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസിൽ നേട്ടവും ലാഭവുമുണ്ടാകും. ശമ്പള വർധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവുമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജവും വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.  

കുംഭം - കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും ശമ്പള വർധനവും ലഭിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

You May Like

Sponsored by Taboola