Mercury rise: ഓഗസ്റ്റ് 9ന് ബുധന്റെ ഉദയം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണിത്. 12 രാശിക്കാരിലും ഇതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകും.
അഞ്ച് രാശിക്കാർക്കാണ് ബുധന്റെ ഉദയത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം വന്നെത്താൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 5 രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ അനുകൂലമായ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. എല്ലാത്തിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അന്തസ്സും ബഹുമാനവും വർധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമയമാണിത്. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. ജോലികളൊക്കെ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
