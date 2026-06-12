/Double Rajayoga: ഭദ്ര ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്താൽ ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ലോട്ടറി ഭാഗ്യം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Bdhaditya Bhadra Rajayoga: സൂര്യൻ ജൂൺ 16 ന് മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ ബുധാദിത്യ ഭദ്ര രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ഈ 5 രാശിക്കാർക്ക് ജോലി, ധനം, സർക്കാർ പദ്ധതികൾ എന്നിവയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനവും അവയുടെ സംയോജനവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു, കാരണം അവ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ അതായത് തൊഴിൽ, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.
2026 ജൂൺ 16 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ മിഥുന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ബുധൻ ഇതിനകം തന്നെ ഈ രാശിയിലുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സംക്രമണം സൃഷ്ടിക്കും.
ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി, ബിസിനസ്സ്, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഭദ്ര രാജയോഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഈ രണ്ട് ശക്തമായ രാജയോഗങ്ങളുടെയും ഒരേസമയത്തെ രൂപീകരണം ജ്യോതിഷപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു.
ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ ചില രാശികൾക്ക് ഈ സമയം വളരെ ഗുണകരമാകും. സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മള്കുക എന്നറിയാം.
മിഥുനം (Gemini): സൂര്യൻ മിഥുന രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ രാശിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഈ സമയത്ത് ബുധൻ മിഥുന രാശിയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ സൂര്യനും ബുധനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് ബുധാദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ യോഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ സംക്രമണം സാമ്പത്തിക വീക്ഷണകോണിൽ വളരെ ശുഭകരമാണ്. മുൻകാല ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾലഭിക്കും, കൂടാതെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സാധ്യത, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, നെറ്റ്വർക്കിംഗിലൂടെയോ സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയോ കാര്യമായ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും.
കന്നി (Virgo): ഈ സംക്രമണം ഇവരുടെ കരിയറുമായും ജോലിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് തൊഴിൽ, ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കൂടാതെ ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും സാധ്യത, സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത, ഒരു വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാനും കഴിയും. കരിയർ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം.
തുലാം (LIbra): ഇവർക്കും ഈ സംക്രമണം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നടക്കുന്നു, ഇത് ഭാഗ്യത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കും, വിജയത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ദീർഘദൂര യാത്രകളോ മതപരമായ തീർത്ഥാടനങ്ങളോ സാധ്യമാണ്. പിതാവിൽ നിന്നോ ഗുരുതുല്യനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ ഉള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിക്കാർക്കും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും ഭാവമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് സൂര്യൻ സംക്രമിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം, ഭാഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം മധുരമുള്ളതായിരിക്കും, ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. ബിസിനസ്സിലും പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും ലാഭം, കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, ബിസിനസ്സ് പുരോഗമിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)