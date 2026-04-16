Chaturgrahi Yog 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം. ഇന്ന് ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്.
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ചതുർഗ്രഹി യോഗം 48 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. സാമ്പത്തികം, കരിയർ, തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും ഈ സമയം ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം...
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പള വർധനവ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. കടങ്ങൾ വീട്ടും. വരുമാനം വർധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം