Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതിനെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 11 ന് മീനം രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളുകയാണ്.
സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ശനി, ബുധൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൽ മീനം രാശിയിൽ ഒരേസമയം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
ചില രാശിക്കാർക്ക് ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
ഇടവം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽപരമായി ഗുണകരമായ സമയമാണിത്. ജോലിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി: കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയത്ത് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർധനവുണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭം നേടാകും.
മീനം: മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
