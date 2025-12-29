Chaturgrahi Yoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Surya Budh Mangal Chandra Yuti: 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു അപൂർവ ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും...
2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ രാശിചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ഇത് ശുഭകരവും അതിശയകരവുമായ സംയോജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും വ്യാപകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് 2026 ജനുവരി 1 ന് സൂര്യൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ ധനു രാശിയിൽ ഒരുമിച്ച് സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കുന്ന ശക്തമായ സംയോജനം സൃഷ്ടിക്കും.
ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവും നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
ചിങ്ങം (Leo): ചതുര്ഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പുതിയ പദ്ധതികളിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും സമതുലിതമായ തീരുമാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നൽകും. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ചതുർഗ്രഹ യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം മൂലമാണിത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ജോലി നൈതികത മെച്ചപ്പെടുത്തും, ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ നേടിത്തരും. കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിച്ചേക്കും.
മേടം (Aries): ചതുർഗ്രഹ യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കാം. ജോലിയിലൂടെ സ്വയം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
