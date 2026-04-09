Gajakesari yoga 2026: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരിയോഗം; ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും!

Jupiter Moon Conjunction: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 21 ണ് ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ചേർന്ന് ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം നിരവധി ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ വിവരിക്കാറുണ്ട്. ഇവ ഒരു ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ബഹുമാനം, അന്തസ്സ്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവ വർധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരമൊരു രാജയോഗമായ ഗജകേസരി രാജയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.
ചന്ദ്ര-വ്യാഴ സംയോഗത്താൽ ആണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 21 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും. അവിടെ വ്യാഴം നേരത്തേയുണ്ട്.
ജ്യോതിഷത്തിൽ മനസ്സ്, അമ്മ, മാനസികാവസ്ഥ, മനോബലം, ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ, യാത്ര, സന്തോഷം, സമാധാനം, സമ്പത്ത്, രക്തം, ഇടതു കണ്ണ്, നെഞ്ച് എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് വ്യാഴത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. അറിവ്, അധ്യാപകർ, കുട്ടികൾ, മൂത്ത സഹോദരന്മാർ, വിദ്യാഭ്യാസം, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, ദാനം, പുണ്യം, വളർച്ച എന്നിവയുടെ ഘടകമായി വ്യാഴത്തെയും കണക്കാക്കുന്നു.
തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഈ മേഖലകളിലും 12 രാശികളിലും പ്രത്യേക സ്വാധീനം ചെലുത്തും. എങ്കിലും മിഥുനം, കന്നി, ചിങ്ങം എന്നീ രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.
ഏപ്രിൽ 21 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും, അവിടെ വ്യാഴം ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഗജകേസരി രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരേ രാശിയിലോ കേന്ദ്ര ഭാവങ്ങളിലോ, അതായത്, ആദ്യത്തെ, നാലാമത്തെ, ഏഴാമത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ഭാവങ്ങളിലോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്.
ഒരു ജാതകത്തിലെ കേന്ദ്ര ഭാവങ്ങളെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്ഥാനങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ, ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ശക്തവും അശുഭ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തവുമാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം, ബഹുമാനം, സമ്പത്ത്, വിജയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ശക്തിപ്പെടും.
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്ക് ഈ ഗജകേസരി രാജയോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്നഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വളരെയധികം വളർച്ച, ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ കരാറുകളോ പങ്കാളിത്തങ്ങളോ ഗുണകരമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമാകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം. കരിയറിൽ സ്ഥിരതയ്ക്കും പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾക്കും സാധ്യത, ബിസിനസിൽ ലാഭവും വികാസവും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ശുഭകരമാകും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ വരുമാന-ലാഭ മേഖലയിലാണ് ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഗുണകരമാകും, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, ഈ സമയത്ത് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകളും ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
