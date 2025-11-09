Jupiter Retrograde And Saturn Direct: നവംബർ മാസത്തിലെ ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നാല് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. നവംബർ 11 മുതൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വരും.
ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളാണ് നവംബറിൽ രാശി മാറുന്നത്. ഈ അപൂർവ്വസംഗമം നടക്കുന്നത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ല.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം