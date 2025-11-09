English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ

November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ

Jupiter Retrograde And Saturn Direct: നവംബർ മാസത്തിലെ ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നാല് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. നവംബർ 11 മുതൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വരും.
  • Nov 09, 2025, 08:07 PM IST
1 /5

ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളാണ് നവംബറിൽ രാശി മാറുന്നത്. ഈ അപൂർവ്വസംഗമം നടക്കുന്നത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്.

2 /5

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

3 /5

മകരം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ല.

4 /5

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും.

5 /5

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

upiter Retrograde Saturn Direct

Next Gallery

Lakshmi Favourite Zodiacs: 2026ൽ ഭാ​ഗ്യദേവത അനു​ഗ്രഹിക്കും ഈ രാശിക്കാരെ; മഹായോ​ഗം നൽകും മഹാമാറ്റങ്ങൾ

You May Like

Sponsored by Taboola