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Mahalakshmi Rajayoga: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം ജൂലൈയിൽ തെളിയും, മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്താൽ ലഭിക്കും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 11, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:36 AM IST

Surya-Guru Yuti 2026: കർക്കടക രാശിയിലെ സൂര്യ-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും നവപഞ്ചമ, മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം. 

Mahalakshami Yoga Benefits: ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ പ്രത്യേക യോഗം വളരെ ശുഭകരമാഉയിരിക്കും. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...

Mahalakshmi Rajayoga1/8

Surya-Guru Yuti 2026 Making Mahalaxmi Rajayoga: ജൂലൈ മാസത്തിൽ സൂര്യ-വ്യാഴ അപൂർവ സംയോഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്, ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു യോഗമാണ്.

Surya Guru Yuti2/8

ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഒരു ശുഭകരമായ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

Rajayoga on July3/8

ജൂലൈ 16 ന് സൂര്യൻ മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്നും വ്യാഴം ഇതിനകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.

Mahalakshmi Yoga on Cancer4/8

കർക്കടകത്തിലെ  ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം നവപഞ്ചം യോഗയും മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. ഈ പ്രത്യേക യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമാകും. 

Special Rajayoga5/8

ഇത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും വിജയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ്. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ യോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം.

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മേടം (Aries): സൂര്യ-വ്യാഴ സംയോഗം ഇവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജീവിതത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും, എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുമുണ്ട്. വളരെക്കാലമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.

Gemini7/8

മിഥുനം (Gemini):  മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമാകും. 

Karkkidakam8/8

കർക്കിടകം (Cancer): ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാജയോഗം നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്, ഭൂമിയോ വാഹനമോ വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Surya Guru Yuti
Rajayoga
Mahalakshami Rajayoga
Mahalxmi Rajayoga
Astrology
Zodiac signs
Sun-Jupiter conjunction

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