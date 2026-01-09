Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

Hans Malavya Rajayoga: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഹംസ, മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് 3 രാശിക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
Hans Malavya Rajyog 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് 2026 ൽ മാളവ്യ രാജയോഗവും ഹംസ മഹാപുരുഷ രാജയോഗവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
വ്യാഴം അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹംസ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് 2026 ന്റെ മധ്യത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക.
ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും. വരുമാനത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം, സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
കന്നി (Virgo): മാളവ്യ-ഹംസ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും. ഇത് ഈ സമയത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സ് കരാറിലേക്ക് നയിക്കാം. പങ്കാളിത്ത ജോലിയും ആരംഭിക്കാം, കൂടാതെ വ്യാഴം ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്ക്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
കുംഭം (Aquarius): മാളവ്യ, ഹംസ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. മാളവ്യ രാജയോഗം ഈ രാശിയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ഹംസ രാജയോഗം ആറാം ഭാവത്തിൽ രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. കോടതി കേസുകളിലും വിജയം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ വിജയം, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ്, ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ഇടപാടുകൾ, പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, ലാഭം എന്നിവയുടെ സമയമായിരിക്കും. ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകാനും സാധ്യത.
കർക്കിടകം (Karkkidakam): മാളവ്യ, ഹംസ രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. നിങ്ങളുടെ ലഗ്നത്തിൽ ഹംസ രാജയോഗവും ഭാഗ്യ ഭാവത്തിൽ മാളവ്യ രാജയോഗവും രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും. ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ കഴിയും. രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Panchank Yoga: പഞ്ചാംഗ യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇനി കുതിച്ചുയരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!