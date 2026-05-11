Mangal Gochar: ചൊവ്വ സ്വരാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഭാഗ്യവും

Mangal Gcoahr In Aries: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചൊവ്വ ഇന്ന് സ്വരാശിയായ മേടത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ചൊവ്വയെ ധൈര്യം, ഊർജ്ജം, ഭൂമി, വീര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അതിനാൽ ചൊവ്വ അതിന്റെ രാശി മാറുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മേഖലകളിൽ അത് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ നിലവിൽ സ്വന്തം രാശിയായ മേടത്തിലാണ്.
ചൊവ്വയുടെ ഈ രാശി മാറ്റം പല രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എങ്കിലും മീനം, കന്നി, ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ നൽകും. തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ്, പണം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ മെയ് 11 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:38 ന് സ്വന്തം രാശിയായ മേടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ചൊവ്വ ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ്. അതിലൂടെ ചിലർക്ക് ഊർജ്ജം, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം എന്നിവ വർദ്ധിക്കാം. തടസ്സപ്പെട്ട ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടുകയും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.
മീനം (Pisces): മീനരാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ ഈ സംക്രമണം സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകും. ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. ഒമ്പതാം ഭാവത്തെയും ഭരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ധനസഹായം ലഭിച്ചേക്കാം. തൊഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും.
കന്നി (Virgo): ഇവർക്കും ഈ സംക്രമണം കരിയറിലും ജോലിയിലും ഗുണകരമാകും. ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയത്ത് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ അവസരങ്ങളോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. പങ്കാളിത്ത ജോലി ഗുണകരമാകാം. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും, ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതി.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും. ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിലെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും, കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും,. വിദേശ യാത്രയ്ക്കോ ദീർഘയാത്രയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സാമൂഹിക അന്തസ്സ് വർദ്ധിക്കും.
ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ചൊവ്വയുടെ ഊർജ്ജം വളരെ ശക്തമാണ്, അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് കോപവും അഹങ്കാരവും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ശുഭ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
