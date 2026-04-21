Mangal Gochar 2026: മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ മഹാസംക്രമം! 4 രാശികൾക്ക് രാജയോഗം, സമ്പത്ത് നിറയും

Mangal Gochar: മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വ അതിന്റെ രാശി മാറുകയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള രാശിമാറ്റമാണിത്.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായാണ് ചൊവ്വയെ കണക്കാക്കുന്നത്. മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വ രാശിമാറുന്നതോടെ പല രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
ചൊവ്വയുടെ രാശി മാറ്റം ചില രാശിക്കാർക്ക് രാജയോഗത്തിന് സമാനമായ ഫലമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നാല് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. കരിയറിലെ പുരോഗതി മുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വരെയുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം.
മേടം: ചൊവ്വ സംക്രമണം മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികം ശക്തിപ്പെടും. പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അന്തസ്സ് വർധിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും.
വൃശ്ചികം: ചൊവ്വ സംക്രമണം വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. കടങ്ങൾ വീട്ടാനാകും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. ഭാഗ്യം ഈ രാശികൾക്കൊപ്പമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
