Rahu Mangal Yuti: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും

Mangal Rahu Yuti: വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കുംഭ രാശിയിൽ ചൊവ്വ-രാഹു സംയോഗം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ നൽകും.

Mars Rahul Conjunction: കൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം...

 
അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം...  

വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗ്രഹാധിപനായ ചൊവ്വ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ രാഹു ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്‌. തൽഫലമായി ചൊവ്വയും രാഹുവും തമ്മിൽ കുംഭത്തിൽ കൂടിച്ചേരും.

ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൽ തെളിയിക്കും. കൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യത്തിനും സാധ്യത. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

കുംഭം (Aquarius):  രാഹു-ചൊവ്വ സംയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സംയോജനം ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളും. ഈ സമയം ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം കൊയ്യും, പുതിയ കരാർ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളും കണ്ടെത്തും

മകരം (Capricorn): രാഹു-ചൊവ്വ സംയോജനം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോലികൾ കണ്ടെത്താനും അതുവഴി ശമ്പള വർദ്ധനവിനും തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കും കാരണമാകും. വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാൻ കഴിയും

കന്നി (Virgo):  ഈ രാശിക്കാർക്കും ചൊവ്വ-രാഹു  മഹായുതി ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. കോടതി കേസുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും, നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. വരുമാനത്തിനായുള്ള പുതിയ വഴികളും തുറക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

