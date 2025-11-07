Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!

Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
ജനുവരി 13-ന് ശുക്രന് ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തില് പ്രവേശിക്കും. ജനുവരി 16-ന് ചൊവ്വ മകരം രാശിയിലും പ്രവേശിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി നവപഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഇത് ചില രാശിക്കാര്ക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങള്ക്കും കാരണമാകും
മേടം രാശി: ബഹുമാനം നേടുകയും പ്രശസ്തി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും നിറയുന്ന കാലമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയുകയും ചെയ്യും
ഇടവം രാശി: സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ജോലിയിൽ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടവും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും. തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നീങ്ങി ശുഭകരമായി കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും.
കര്ക്കിടകം രാശി: ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗുണകരമായി മാറും. സർക്കാർ ജോലിക്ക് അനുകൂല കാലവും സമാധാനപരമായ ജീവിതവും ലഭിക്കും
ചിങ്ങം രാശി: ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് ഗുണകരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ കാലമാണ്. സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഇടയാകും
തുലാം രാശി: സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്ന കാലമാണിത്. ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അനുകൂല കാലമാണിത്
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല
Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?