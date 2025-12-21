English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope 2026: 2026ലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാ‍ർ ഇവർ; 365 ദിവസവും അടിമുടി ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്

Horoscope 2026: 2026ലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാ‍ർ ഇവർ; 365 ദിവസവും അടിമുടി ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്

പുതുവർഷത്തിൽ ഓരോ രാശിക്കാർക്കും എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
  • Dec 21, 2025, 06:39 PM IST
പുതുവർഷം എല്ലാ രാശിക്കാർക്കും നിരവധി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. ചില രാശിക്കാർക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം കൈവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികം, ജോലി എന്നിവയിലെല്ലാം ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായും പരിഹരിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനും മികച്ച സമയമാണ്.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുന്ന വർഷമാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് അനുകൂല സമയം. പുതിയ ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കാനും അനുകൂല സമയമാണ്. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ വർഷമായിരിക്കും 2026. പഠനത്തിൽ ശോഭിക്കും. വ്യക്തിപരമായി വളർച്ചയുണ്ടാകുന്ന വർഷം ആയിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. വിദേശത്ത് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനാകും. ജീവിതത്തിലെ മികച്ച വർഷമായിരിക്കും 2026. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

