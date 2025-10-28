Lucky Zodiac Signs In November: നാല് ഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് നവംബറിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ ഓരോ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
നവംബറിൽ നാല് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ആദരവും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വളർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നവംബർ മാസത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. കരിയർ മാറ്റത്തിന് അനുകൂല സമയം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ഭൂമി കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!