Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ

Budhaditya Yoga And Lakshmi Narayan Yoga: ബുധൻറെ മാറ്റം 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
  • Jan 18, 2026, 05:41 PM IST
1 /5

നിലവിൽ ശുക്രൻ, സൂര്യൻ, ചൊവ്വ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ മകരം രാശിയിലാണ്. ബുധനും മകരം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ രണ്ട് രാജയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടും.

2 /5

ബുധൻറെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗവും രൂപം കൊള്ളും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

3 /5

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.

4 /5

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ബുധാദിത്യ യോഗത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്മിനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. രാജയോഗങ്ങളിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശമ്പളവർധവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകും.

5 /5

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് രണ്ട് രാജയോഗങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Budh Gochar 2026 Budhaditya Yoga Lakshmi Narayan Yoga

