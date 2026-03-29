April 2026 Lucky Zodiac Signs: മീനരാശിയിലെ ബുധനും സൂര്യനും കൂടിച്ചേരുന്നതോടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലവ് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചിലവഴിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്തകൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ വിജയം നേടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
