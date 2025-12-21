Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി

Shani Dev Dhan Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശനി മീന രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ധനരാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും...
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയെ ദീന്യായാധിപനായും കർമ്മഫല ദാതാവായുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ശനി ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2026 ൽ ശനി മീന രാശിയിൽ ഉദിക്കുകയും അതിലൂടെ ധനരാജ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. ഇതിവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും നൽകും. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
തുലാം (Libra): ധന രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ശനി നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് കോടതി കേസുകളിൽ വിജയത്തിനും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയത്തിനും കാരണമാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിൽക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെയോ ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെയോ സൂചനകൾ ഉണ്ടാകാം. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇവർക്ക് ധനരാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ ഭാവത്തിൽ ശനി സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. മാനസിക സമാധാനവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും അനുഭവപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില വർദ്ധിക്കും. യാത്രയും പുതിയ ബന്ധങ്ങളും ഗുണകരമായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ധന രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി പിന്നോട്ട് പോകും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഒരു മികച്ച സമയമാണ്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ തുറക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)