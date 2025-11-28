English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budaditya Shukraditya Rajayoga: 2026 ജനുവരിയിൽ മകരത്തിൽ സൂര്യ-ബുധ-ശുക്ര സംയോകത്താൽ ഡബിൾ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം.
Grah Gochar In Makaram: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾ, ജാതകങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, രാശികൾ, എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനും, ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും, അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രനും പ്രധാനമാണ്.

ഈ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ മാസവും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുകയും അതിലൂടെ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിലൂടെ ഡബിൾ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

നിലവിൽ ആത്മാവിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായ സൂര്യൻ വൃശ്ചികത്തിലും, ബുദ്ധിയുടെയും ബിസിനസ്സിന്റെയും ഗുണകാംക്ഷിയായ ബുധൻ തുലാത്തിലും സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ തുലാത്തിലുമാണ്. 

ജനുവരി 14 ന് സൂര്യൻ മകരത്തിലും, ജനുവരി 17 ന് ബുധനും, ജനുവരി 13 ന് ശുക്രനും ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ, ബുധനും സൂര്യനും സംയോജിക്കുന്നത് ബുധാദിത്യ യോഗവും, സൂര്യനും ശുക്രനും സംയോജിക്കുന്നത് ശുക്രദിത്യ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. മകരത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ സംയോജിക്കുന്നതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.  

മീനം (Pisces): മകരത്തിലെ ബുധ-സൂര്യ-ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെയുള്ള ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക്  ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. ജനുവരിയിൽ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും

മേടം (Aries): സൂര്യ-ബുധ-ശുക്ര സംയോഗം ഇവർക്കും ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. കുടുംബ പിന്തുണ, കരിയറിനും ബിസിനസിനും സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ശമ്പള വർദ്ധനവും ലഭിക്കും

ധനു (Sagittarius):  ഇവർക്കും സൂര്യ- ശുക്ര-ബുധ സംയോഗത്തിലൂടെയുള്ള ഡബിൾ രാജയോഗം ഫലപ്രദമാകും. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും, ഭാഗ്യം നേട്ടങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ കുടുങ്ങിയ പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, ദീർഘകാലമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ ആയ ഫണ്ടുകൾ തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.

വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ആദിത്യൻ എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്നാണ്. അതിനാൽ ഒരു ജാതകത്തിൽ സൂര്യനും ബുധനും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഒരു ജാതകത്തിൽ ബുധനും സൂര്യനും കൂടിച്ചേരുന്നത് പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത്, സുഖം, സമൃദ്ധി, ബഹുമാനം എന്നിവ ലഭിക്കും.  

അതുപോലെ സൂര്യനും ശുക്രനും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ ജന്മദേശക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അവർക്ക് സമ്പത്ത്, സുഖം, ആഡംബരം, ബഹുമാനം എന്നിവ ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

