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Dwidwadasha Yoga: ദ്വിദ്വാദശ യോഗത്താൽ ഈ 4 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:14 PM IST

Budh Rashiparivartan: ബുധൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ദ്വിദ്വാദശ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ജോലി, ധനം, ഭാഗ്യം എന്നിവയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.

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ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ദ്വിദ്വാദശ യോഗം

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ജ്യോതിഷപ്രകാരം നാളെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുധൻ തന്റെ ചലനം മാറ്റും. ബുധൻ കർക്കടക രാശിയിൽ വക്രഗതിയിലാണ്‌. 

How Didwadash Yog Formed3/9

നാളെ മിഥുന രാശിയിലേക്ക് കടക്കും.  ബുധൻറ്‍റെ ഈ രാശി മാറ്റം ഒരു അപൂർവ്വ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 

 

Budh Gochar In Karkkidakam4/9

ഈ സമയം ദേവഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴം ഇടവ രാശിയിലാണ്. ബുധന്റെ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ വ്യാഴം ബുധന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും.

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ബുധൻ വ്യാഴത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവ്വ രാജയോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുക എന്നറിയാം...

 

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മിഥുനം (Gemini): ബുധന്റെ സംക്രമണം ഈ രാശിയിൽ നടക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ യോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും ഈ രാശിക്കാരെയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കും.  കുടുങ്ങിപ്പോയ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കും. വരുമാന സ്രോതസുകൾ ഉയർന്നുവരും.

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കന്നി (Virgo): ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ ബുധനാണ്. ഈ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി ജോലി മാറ്റത്തിനോ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ഇത് ഒരു മികച്ച സമയമാണ്. വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

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തുലാം (Libra):  വ്യാഴ-ബുധ ഈ നീക്കം തുലാം രാശിക്കാർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്നോ പഴയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും. സംസാരശേഷിയും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും, ജോലിസ്ഥലത്തും സമൂഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

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ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ദ്വിദ്വാദശയോഗം പുരോഗതിയുടെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും പസ്പര സ്നേഹം വളരുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം കാണാൻ കഴിയും. കോടതി കേസുകളിൽ തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Budh Gochar
guru gochar
Dwidwadasha Yoga
Aditya Mangala Rajayoga

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