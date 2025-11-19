Special Rajayoga: പുതുവർഷത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ ദിനങ്ങളും അപൂർവ്വ ഭാഗ്യവും

Hansa Budaditya Mahalakshami Gajakesari Rajayoga: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ചു 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹംസ യോഗം ഉൾപ്പെടെ നാല് രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും. ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും...
Four Rajyog On 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് 2026 ൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശി മാറ്റുകയും അതിലൂടെ ശുഭകരവും രാജയോഗ ഫലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.
പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാല് രാജയോഗങ്ങൾ രൂപമെടുക്കും. ഈ രാജയോഗങ്ങൾ ഹംസ, ബുധാദിത്യ, മഹാലക്ഷ്മി, ഗജകേസരി എന്നീ രാജയോഗങ്ങളാണ്.
ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും ഒപ്പം പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മകരം (Capricorn): ഈ നാല് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും. തൊഴിലുള്ളവർക്ക് ജൂനിയർമാരിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം തോന്നും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിലോ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലോ വിജയം, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഈ നാല് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും. വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. കുടുംബത്തിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം, ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബവുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ഉള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും.
കർക്കിടകം (Cancer): നാല് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. മത്സരാർത്ഥികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും, സ്വത്ത്, വീട് അല്ലെങ്കിൽ കാർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന ഏതൊരു പണവും തിരിച്ചു ലഭിക്കാനും സാധ്യത, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പിന്തുണ. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
