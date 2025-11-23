Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

Guru Chandra Yuti: ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മിഥുന വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടിച്ചേർന്ന് ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Gajakesari Rajayoga 2025: വ്യാഴം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റും. വ്യാഴം ഡിസംബർ 5 ന് മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. 2026 ജൂൺ 2 വരെ അത് അവിടെ തുടരും.
അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാഴം മിഥുന രാശിയിൽ താമസിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമായി സംയോജിക്കും.
ഇത് ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതുപോലെ ഡിസംബർ 5 ന് ചന്ദ്രനുമായി സംയോജിച്ച് വ്യാഴം ശക്തമായ ഒരു ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ചില രാശികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 5 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:38 ന് വ്യാഴം മിഥുന രാശിയിൽ വക്രഗതിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 10:15 ന് ചന്ദ്രനും അതേ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഈ സംയോജനം ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ രാജയോഗം ഏകദേശം 54 മണിക്കൂറാണ് നീണ്ടുനിൽക്കുക. എന്നിരുന്നാലും ഈ യോഗ സമയത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ശുഭകരമായ പ്രവൃത്തിക്കും വിജയ സാധ്യതയുണ്ടാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനം നടക്കും അതിന്റെ ഫലമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഏഴാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനായ വ്യാഴം ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് വിദേശ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. വ്യാഴത്തിന്റെ പിന്നോക്ക ചലനം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിനും ഗുണങ്ങൾ നൽകും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കും.
മീനം (Pisces): ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമാകും. വ്യാഴം അഞ്ചാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ വക്രഗതിയിലായിരിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ചകളും ഗുണകരമാകും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ മാറ്റങ്ങളോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
