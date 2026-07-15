/Gajakesari Yoga: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ 4 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം

Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗം കർക്കടക രാശിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മേടം കർക്കടകം, ചിങ്ങം, ധനു എന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.
ഈ ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മേടം കർക്കടകം, ചിങ്ങം, ധനു എന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.
കർക്കടക രാശിയിൽ ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർക്കടക രാശിയിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 16 ന് വൈകുന്നേരം 7:52 വരെ ഈ ഗജകേസരി യോഗം തുടരും
ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മേടം, കർക്കടകം, ചിങ്ങം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സമ്പത്ത്, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശുഭകരമായ നിട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്തെ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ശക്തി, പുതിയ അവസരങ്ങൾ, പുരോഗതി എന്നിവ ലഭിക്കും.
ഈ ഗജകേസരി യോഗയിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആ രാശികൾ അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ഈ യോഗം പുരോഗതിയെയും സാമ്പത്തിക ശക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഇവർക്കും ലഭിക്കും നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ. ദീർഘകാലമായി തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഇത് സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഭാവിയിൽ നല്ല ലാഭം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇടപാടിന്റെ സൂചനയുണ്ട്
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ഈ യോഗം പുതിയ കരിയർ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനുള്ള സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടും, കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഈ കാലയളവ് ധനു രാശിക്കാർക്കും സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമായിരിക്കും, ഈ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ഒരു നിക്ഷേപം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കാം. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)