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Gajakesari Yoga: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ 4 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:30 PM IST

Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗം കർക്കടക രാശിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.  ജ്യോതിഷ ശാസ്‌ത്രപ്രകാരം ഈ ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മേടം കർക്കടകം, ചിങ്ങം, ധനു എന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.

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ഈ ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മേടം കർക്കടകം, ചിങ്ങം, ധനു എന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.

 

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കർക്കടക രാശിയിൽ ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർക്കടക രാശിയിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

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ജൂലൈ 16 ന് വൈകുന്നേരം 7:52 വരെ ഈ ഗജകേസരി യോഗം തുടരും

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ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മേടം, കർക്കടകം, ചിങ്ങം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സമ്പത്ത്, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശുഭകരമായ നിട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്തെ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ശക്തി, പുതിയ അവസരങ്ങൾ, പുരോഗതി എന്നിവ ലഭിക്കും.

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ഈ ഗജകേസരി യോഗയിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.  ആ രാശികൾ അറിയാം...

 

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മേടം (Aries):  ഇവർക്ക് ഈ യോഗം പുരോഗതിയെയും സാമ്പത്തിക ശക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.

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കർക്കടകം (Cancer): ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഇവർക്കും ലഭിക്കും നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ. ദീർഘകാലമായി തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഇത് സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഭാവിയിൽ നല്ല ലാഭം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇടപാടിന്റെ സൂചനയുണ്ട്

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ചിങ്ങം (Leo):  ഇവർക്കും ഈ യോഗം പുതിയ കരിയർ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനുള്ള സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടും, കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.

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ധനു (Sagittarius):  ഈ കാലയളവ് ധനു രാശിക്കാർക്കും സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമായിരിക്കും, ഈ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ഒരു നിക്ഷേപം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കാം. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Gajakesari yoga
guru chandra yuti
Gajakesari Yogam
lucky zodiacs

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