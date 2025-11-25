December Horoscope Predictions: ഡിസംബറിലേക്ക് കടക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഈ വർഷം ഡിസംബർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുകയാണ്. ഇത് നിരവധി രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. കരിയർ പുരോഗതി മുതൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വരെ ചില രാശിക്കാരെ തേടിയെത്തും.
ഡിസംബർ പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉയർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് വർഷത്തിലെ അവസാന മാസം ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഡിസംബർ മാസം സമൃദ്ധിയുടെ മാസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ പ്രശംസ നേടാനാകും. ബിസിനസിൽ പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്ത് വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടാൻ സാധിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഡിസംബർ മാസം പുരോഗതിയുടെ നാളുകളാണ്. അംഗീകാരം തേടിയെത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രശസ്തി വർധിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജോലി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഡിസംബർ മാസം പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ മാസമാണ്. തൊഴിലിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. കരിയർ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നേടും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
