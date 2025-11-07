English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതി സ‍ഞ്ചാരം; നവംബർ 11 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം

  • Nov 07, 2025, 05:14 PM IST
1 /6

വ്യാഴത്തിൻറെ രാശിമാറ്റം 12 രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്ന് കർക്കടകം രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴം പ്രവേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

2 /6

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും.

3 /6

ധനു രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂല സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.

4 /6

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.

5 /6

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപൂർണമാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.

6 /6

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭം വർധിക്കും. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ചതാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും.

Guru Vakri Guru Vakri 2025 Jupiter Transit വ്യാഴം കർക്കടകം

