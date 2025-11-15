Kedra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗത്താൽ പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമഴ പെയ്യും!

Jupiter Trasit Creates Rajayoga: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് വ്യാഴം അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ കർക്കടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും...
Hans Kendra Tirkon Rajyog: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്തിലൂടെ ശുഭ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴം 12 വർഷത്തിനു ശേഷം അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
അതിലൂടെ ഹംസ മഹാപുരുഷ രാജയോഗവും കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗകും സൃഷ്ടിക്കും.
ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഒപ്പം സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
കർക്കടകം (Cancer): കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിലൂടെ 2026 ൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും ഒരു അവാർഡും ലഭിക്കും. യാത്രകളും പുതിയ ബന്ധങ്ങളും ഗുണകരമായിരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം
തുലാം (Libra): കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയോ ബിസിനസ്സോ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത, ജ്ഞാനവും വിവേകവും ശരിയായ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
കന്നി (Virgo): കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം വരുമാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരാം, പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസിലോ തൊഴിലിലോ ലാഭത്തിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
