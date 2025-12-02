Labha Drishti Yoga: 164 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ ശക്തമായ യോഗം; ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗത്താൽ ഇവർ സമ്പന്നരാകും

Labha Drishti Yoga 2025: ഇന്ന് ശുക്രനും നെപ്റ്റ്യൂണും തമ്മിലുണ്ടായ സംയോഗം വിവിധ രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ. നെപ്റ്റ്യൂൺ ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം 13 വർഷം തുടരുകയും മുഴുവൻ രാശിചക്രവും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 164 വർഷം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ മീനം രാശിയിലാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ന് രാവിലെയോടെ നെപ്റ്റ്യൂൺ, ശുക്ര സംയോഗം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ത്രൈകാദശ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്, ഈ യോഗം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമാണ്.
മൂന്ന് രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവുമുണ്ടാകും. ഇന്ന് രാവിലെ 7:21 നാണ് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം രൂപപ്പെട്ടത്. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഈ യോഗത്തിലൂടെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ത്രൈകാദശ യോഗം വളരെ ഗുണകരമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും. കരിയറിൽ വിജയവും നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. ബിസിനസിലും ലാഭം വർധിക്കും. ബന്ധത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ത്രൈകദശ യോഗത്താൽ പരിശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാം വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആത്മീയതയിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും. കരിയർ, ബിസിനസ് എന്നിവയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വന്നുചേരും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.