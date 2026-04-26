Lakshmi Narayan Rajyog 2026: ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല കാലം; കരിയറിൽ പുരോ​ഗതി, നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ

Lucky Zodiacs May Month: മെയ് മാസത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും ഒത്തുചേരും. ഇത് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ യോഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.
  • Apr 26, 2026, 05:49 PM IST
ശുക്രനും ബുധനും മിഥുനം രാശിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നതോടെ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ യോഗമാണ്.

ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗത്തിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗത്തിലൂടെ ഗുണമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മിഥുനം രാശിയിലാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത്  പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ആദരവും ബഹുമാനവും വർധിക്കും. അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കാരണമാകും.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനാകും. ലാഭം ഉണ്ടാകും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായി തീരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ബന്ധങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

