Malavya Rajayogam 2026 Lucky Zodiac Signs: ജ്യോതിഷപ്രകാരം, മാളവ്യ രാജയോഗം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ശുക്ര യോഗം ആണ്.
ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇതുവഴി മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഇടവം രാശിയിലേക്കാണ് ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പദവിയും അന്തസും വർധിക്കും. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുയോജ്യ സമയം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം ക ൂടുതൽ ദൃഢമാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. പൂർവിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗം.
