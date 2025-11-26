Mars Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, ധനമഴ പെയ്യും ഇവർക്കുമേൽ !

ജനുവരിയിൽ ചൊവ്വ മകരത്തിലേക്ക് രാശിമാറ്റം നടത്തും. ഇതിൻറെ ഫലമായി ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്നുചേരും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും ശമ്പള വർധനവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അനുകൂല കാര്യങ്ങൾ നേടാനാകും. ആരോഗ്യത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
