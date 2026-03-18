Neechbhang Rajayoga 2026: മീനത്തിലെ നീചഭംഗ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനവർധനവും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങളും

Budh Guru Gochar: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ബുധൻ നീച രാശിയായ മീനത്തിൽ വ്യാഴവുമായി ചേർന്ന് നീചഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ.

വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ബുധൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം രാശി മാറ്റും.  ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും.
നിലവിൽ ബുധൻ കുംഭത്തിലാണ്. ഏപ്രിൽ 11 ന് അത് രാശി മാറി തന്റെ നീച രാശിയായ മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ രാശിയിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ പ്രവേശനം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. 

ഈ രാശിയുടെ അധിപനായ വ്യാഴം മധ്യ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നീചഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. തൽഫലമായി ചില രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം.  ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ബുധൻ 2026 ഏപ്രിൽ 11 ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:20 ന് മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. 2026 ഏപ്രിൽ 30 വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 6:55 വരെ അത് ഈ രാശിയിൽ തുടരും. ഇതിനുശേഷം അത് മേട രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. 

മീനരാശിയിൽ സൂര്യൻ ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് ത്രിഗ്രഹിയോഗവും സൂര്യനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ബുധാദിത്യ യോഗവുമുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ വ്യാഴവുമായി സംയോജിച്ച് നീചഭംഗ യോഗവുമുണ്ടാകും.  

നീചഭംഗ രാജയോഗം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടും? വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹം ദുർബലമായിരിക്കുന്ന രാശിയുടെ അധിപൻ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലോ (1, 4, 7, 10) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണ സ്ഥാനത്തിലോ (1, 5, 9) ആണെങ്കിൽ നീചഭംഗ രാജയോഗമുണ്ടാകും. ബുധൻ മീനരാശിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, മീനരാശിയുടെ അധിപനായ വ്യാഴം മധ്യ ഭാവത്തിൽ അതായത് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലും.  ഇതിലൂടെ നീചഭംഗ രാജയോഗമുണ്ടാക്കും.

ഇടവം (Taurus):  ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഈ രാശിയിലെ ആളുകൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിലെ ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന പല ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്കും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുകളും വർദ്ധിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലയളവ് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് തോന്നുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.

മീനം (Pisces): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ബുധന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതായിത്തീരും. ക്ഷമയോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസിലും ലാഭമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ തന്ത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടും, ഇത് ഗണ്യമായ ലാഭത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

