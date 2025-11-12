English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം

Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം

Rahu Gochar 2025: രാഹു പൊതുവേ ദോഷഫലങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഗുണാനുഭവങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്

 

2025 നവംബർ 23നാണ് രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് മാറുക. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലമാണ്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 2വരെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങലുടെ കാലമായി തുടരും. ഈ രാഹു സംക്രമണം പലപ്പോഴും 6 രാശിക്കാരിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരും.

 
1 /7

മേടം രാശി: അപ്രതീക്ഷിതമായ നല്ല മാറ്റങ്ങൽ സംഭവിക്കും. വരുമാനം ഇരിട്ടിയാകും. മാനസീകമായും വളരെ അനുകൂലമായ കാലമാണ് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുക  

2 /7

മിഥുനം രാശി: ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാ മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങളുടെ കാലമാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നിങ്ങലെ തേടിയെത്തുന്ന കാലമാണ്.  ജോലിയിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആശങ്കകൾ ഒഴിയാനും ഇടയാകും  

3 /7

കര്‍ക്കിടകം രാശി: ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷന‍്‍ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തീകമായ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലവുമാണ് ഇവർക്ക്. നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും  

4 /7

കന്നി രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലാണ് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗതി സംഭവിക്കുക. അപ്രതീക്ഷിതമായി പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും  

5 /7

ധനു രാശി: ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഇനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തുകാലം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ജോലിയുടെ കാര്ത്തിലും ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൽ സംഭവിക്കാനിടയാകും. ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യം നിറയുകയും സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകാനും കാരണമാകും  

6 /7

കുംഭം രാശി: ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകും, പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ഗുണകരമായ കാലമാണ് ഈ രാശിമാറ്റം കുഭം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.   

7 /7

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Rahu Gochar 2025 Rahu Gochar Astrology 2025

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 12 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola