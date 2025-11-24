English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!

Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!

Ruchak Rajyog: ചൊവ്വ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യോഗമാണ് രുചകയോഗം

 

ചൊവ്വയുടെ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് രുചകയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്

 
1 /5

സാമ്പത്തികമായും കുടുംബപരമായും സന്തോഷകരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരുന്ന സമയമാണ് രുചകയോഗം. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്‍ക്കാണ് ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം  

2 /5

മേടം രാശി: ജോലിയിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യത. ഉന്നത വിദ്യാഭാസത്തിനുള്ള യോഗമുണ്ട്. സമൂഹത്തില്‍ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാനിടയാകും.   

3 /5

ചിങ്ങം രാശി: ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലമായി മാറും. ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ കാരണമാകും.  

4 /5

ധനു രാശി: ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.   

5 /5

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Ruchak Rajayoga Rajayoga 2025 Astrology 2025 Horoscope 2025

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola