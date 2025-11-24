Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!

Ruchak Rajyog: ചൊവ്വ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യോഗമാണ് രുചകയോഗം
ചൊവ്വയുടെ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് രുചകയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
സാമ്പത്തികമായും കുടുംബപരമായും സന്തോഷകരമായ നേട്ടങ്ങള് കൊണ്ട് വരുന്ന സമയമാണ് രുചകയോഗം. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്ക്കാണ് ഗുണാനുഭവങ്ങള് കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: ജോലിയിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യത. ഉന്നത വിദ്യാഭാസത്തിനുള്ള യോഗമുണ്ട്. സമൂഹത്തില് ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാനിടയാകും.
ചിങ്ങം രാശി: ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലമായി മാറും. ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ കാരണമാകും.
ധനു രാശി: ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
