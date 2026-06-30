Shani Kdetu Yuti: നവംബർ 25 വരെ ശനി-കേതു സംയോഗത്താലുണ്ടാകുന്ന ഷഡാഷ്ടക യോഗത്താൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ.
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശികൾ അതിന്റെതായ സമയത്ത് മാറ്റുകയും അതിലൂടെ ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശനി-കേതു സംയോഗത്താൽ സമാനമായ ഒരു യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. നവംബർ 25 വരെ ഈ ഷഡാഷ്ടകയോഗം നിലനിൽക്കും.
ഇത് രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതായത് ഷഡ് എന്നാൽ 6, അഷ്ടകം എന്നാൽ 8. വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം 6, 8 ഭാവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷഡഷ്ടകയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിലവിൽ ശനിയുടെയും കേതുവിന്റെയും സംയോഗം ഷഡഷ്ടകയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
നീതിയുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ദാതാവായ ശനി നിലവിൽ മീനരാശിയിലും കേതു ചിങ്ങ രാശിയിലുമാണ്, അത് 2026 നവംബർ 25 വരെ തുടരും.
നീതിയുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ദാതാവായ ശനി നിലവിൽ മീനരാശിയിലും കേതു ചിങ്ങ രാശിയിലുമാണ്, അത് 2026 നവംബർ 25 വരെ തുടരും.
ഈ സംയോഗം കാരണം, നവംബർ വരെ ചില രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ജോലിയിലും പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുമുണ്ട്.
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ശനി-കേതു സംയോഗത്തിലുണ്ടായ ഷഡഷ്ടകയോഗം വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഇവരുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ജോലിസ്ഥലത്ത് അവരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്കും ശനി-കേതു ഷഡാഷ്ടകയോഗം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഗണ്യമായ ലാഭവും വരുമാന അവസരങ്ങളും നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള ഏത് കോടതി കേസുകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നവംബർ 25 വരെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം ഈ കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ശനി-കേതു സംയോജനം ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. ഇവർക്ക് ഈ സമയം മികച്ച കരിയർ, ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ഇടപാടുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും.
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ശനി-കേതു ഷഡാഷ്ടകയോഗം വളരെ ശുഭകരവും പ്രയോജനകരവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും മറികടക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ലാഭകരമായ ഡീലുകൾ സാധ്യമാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ലാഭവും ഡീലുകളും ലഭിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)