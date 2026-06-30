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Shadashtak Yoga: ശനി-കേതു സംയോഗത്താൽ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം; വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:46 AM IST

Shani Kdetu Yuti: നവംബർ 25 വരെ ശനി-കേതു സംയോഗത്താലുണ്ടാകുന്ന  ഷഡാഷ്ടക യോഗത്താൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ.

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ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശികൾ അതിന്റെതായ സമയത്ത് മാറ്റുകയും അതിലൂടെ ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശനി-കേതു സംയോഗത്താൽ സമാനമായ ഒരു യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. നവംബർ 25 വരെ ഈ ഷഡാഷ്ടകയോഗം നിലനിൽക്കും.

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ഇത് രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതായത് ഷഡ് എന്നാൽ 6, അഷ്ടകം എന്നാൽ 8. വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം 6, 8 ഭാവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷഡഷ്ടകയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിലവിൽ ശനിയുടെയും കേതുവിന്റെയും സംയോഗം ഷഡഷ്ടകയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

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നീതിയുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ദാതാവായ ശനി നിലവിൽ മീനരാശിയിലും കേതു ചിങ്ങ രാശിയിലുമാണ്, അത് 2026 നവംബർ 25 വരെ തുടരും. 

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നീതിയുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ദാതാവായ ശനി നിലവിൽ മീനരാശിയിലും കേതു ചിങ്ങ രാശിയിലുമാണ്, അത് 2026 നവംബർ 25 വരെ തുടരും. 

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ഈ സംയോഗം കാരണം, നവംബർ വരെ ചില രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ജോലിയിലും പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുമുണ്ട്.

 

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മേടം (Aries):  ഇവർക്ക് ശനി-കേതു സംയോഗത്തിലുണ്ടായ ഷഡഷ്ടകയോഗം വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഇവരുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ജോലിസ്ഥലത്ത് അവരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. 

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മിഥുനം (Gemini):   ഇവർക്കും ശനി-കേതു ഷഡാഷ്ടകയോഗം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഗണ്യമായ ലാഭവും വരുമാന അവസരങ്ങളും നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള ഏത് കോടതി കേസുകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നവംബർ 25 വരെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം ഈ കാലയളവിൽ നിലനിൽക്കും.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ശനി-കേതു സംയോജനം ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. ഇവർക്ക് ഈ സമയം മികച്ച കരിയർ, ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ഇടപാടുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ശനി-കേതു ഷഡാഷ്ടകയോഗം വളരെ ശുഭകരവും പ്രയോജനകരവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും മറികടക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ലാഭകരമായ ഡീലുകൾ സാധ്യമാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ലാഭവും ഡീലുകളും ലഭിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Shadashtak Yoga
Shadashtak Yoga 2026
Shani Ketu Yuti
ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം
ശനി-കേതു സംയോജനം

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