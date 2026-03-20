ചൊവ്വ കുംഭം രാശിയിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് എത്തുന്നു. ഇതോടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും.
ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ ശനി-ചൊവ്വ സംയോഗം 12 രാശിക്കാരിലും പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ചൊവ്വ കുംഭം രാശിയിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു.
ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ചില രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ധനവും സമ്പത്തും ഇരട്ടിയാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർച്ചയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സ്വത്ത് വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
