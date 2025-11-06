English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Siddhi Yog: സിദ്ധി യോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് കോടീശ്വരയോ​ഗം, കാത്തിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടി!

Siddhi Yog: സിദ്ധി യോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് കോടീശ്വരയോ​ഗം, കാത്തിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടി!

  Nov 06, 2025, 09:01 AM IST


 
സിദ്ധിയോഗത്തിൻറെ ഫലമായി അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഗണപതി ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ വിഘ്നങ്ങൾ നീക്കി സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ സന്തോഷം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഭൂമി സംബന്ധമായി ലാഭം ഉണ്ടാകും. ഹോട്ടൽ, കാറ്ററിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. അഭിമുഖങ്ങളിലും മത്സരപരീക്ഷകളിലും വിജയമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർച്ചയുണ്ടാകും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല സമയം.

കുംഭം രാശിക്കാരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

