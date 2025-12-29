English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!

Luckiest Zodiac Signs: പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസമായ ജനുവരിയിൽ ഓരോ രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം.
  • Dec 29, 2025, 05:04 PM IST
ജനുവരി മാസത്തിൽ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണെന്ന് അറിയാം. ഇവരെ എന്തെല്ലാം ഗുണാനുഭവങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷനും ശമ്പള വർധനവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ അനുകൂല സമയം. പ്രതിസന്ധികൾ തീരും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജനുവരിയിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജനുവരി മാസം മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

