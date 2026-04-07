Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗത്താൽ ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ

Shukra Surya Yuti In April: ശുക്രദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം 12 രാശികളെയും സ്വാധീനിക്കും. എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും
Shukraditya Rajyog 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യനെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പിതാവ്, ആത്മാവ്, ബഹുമാനം എന്നിവയെ സൂര്യൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളെയും ബാധിക്കും.
നിലവിൽ, സൂര്യൻ ശനിയും ചൊവ്വയും മീന രാശിയിലാണ്. ഏപ്രിൽ 14 ന് അത് അതിന്റെ രാശി മാറ്റി അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മേട രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം ലഭിക്കും. സൂര്യൻ ഈ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ശുക്രനുമായി സംയോജനം ഉണ്ടാക്കും. സൂര്യനും ശുക്രനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംയോജനം ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് 2026 ഏപ്രിൽ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 09:38 ന് സൂര്യൻ മേട രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. മെയ് 15 വരെ ഈ രാശിയിൽ തുടരും.
ഈ സമയത്ത്, സൂര്യൻ ശുക്രനുമായി സംയോജിച്ച് ഏപ്രിൽ 26 വരെ തുടരും. ശേഷം ശുക്രൻ ഇടവ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
മേടം (Aries): ഈ രാശിയിൽ ശുക്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും സംയോഗത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ സമയം പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവമായ ലക്ഷ്മി സ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപനാണ് സൂര്യൻ. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്കും സൂര്യന്റെ ഈ രാശിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഗുണകരമാകും. സൂര്യന്റെയും ശുക്രന്റെയും സംയോഗത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ശുക്രദിത്യയോഗം. മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ സൂര്യൻ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കും. തൊഴിലുള്ളവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി, പദവി, ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവ ലഭിച്ചേക്കാം. ധൈര്യവും വീര്യവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയതയിലേക്ക് ചായ്വുള്ളവരാകും, ഇത് നിരവധി മത തീർത്ഥാടനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കാം. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ, സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ, ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവ ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
