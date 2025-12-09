New Year Horoscope 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യൻറെ രാശിമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്.
2025 ഡിസംബർ 16ന് സൂര്യനും ചൊവ്വയും ധനു രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇതിൻറെ ഫലമായി ആദിത്യമംഗളയോഗം രൂപപ്പെടും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ഏത് കാര്യത്തിലും വിജയമുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഇരട്ടിയാകും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഐക്യമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വരുമാനം വർധിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ചയും സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും.
