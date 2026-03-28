Surya Nakshatra Parivartan 2026: സൂര്യ സംക്രമണത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും! കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ

Surya Nakshatra Parivartan 2026 March 31: മാർച്ച് 31ന് സൂര്യൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഏപ്രിൽ 14 വരെ സൂര്യൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും.
സൂര്യൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഇവർക്ക് ജോലി, വ്യക്തിജീവിതം, സമ്പത്ത് എന്നിവയിലെല്ലാം വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും.
ഇത് ജോലി, ആത്മവിശ്വാസം, നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. സൂര്യൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം കൈവരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ സമയമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം ഉയരും. നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമാകും. മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളും പുതിയ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനാകും. നേതൃത്വ ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിയിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൻറെ പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
