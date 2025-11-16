Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗ; ഇന്ന് മുതൽ ഈ രാശിക്കാരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല, ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ്..!

Trigrahi Yoga 2025: ബുധന്, സൂര്യന്, ശുക്രന് എന്നിവരിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ശക്തമായ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുക
നവംബര് 16-ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ത്രിഗ്രഹിയോഗം രൂപപ്പെടുക. ഇത് നിങ്ങളില് പല രാശിക്കാര്ക്കും ഗുണാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഇന്ന് മുതല് 5 രാശിക്ക് ഭാഗ്യം വരി നില്ക്കും.
ഇടവം രാശി: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ മികച്ച ദിനമായിരിക്കും. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. കൂടാതെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും.
കര്ക്കടകം രാശി: സാമ്പത്തീക പ്രതിസന്ധിക്ക് അവസാനം കുറിക്കും. പങ്കാളിക്കൊപ്പം നല്ല സമയം ചിലവിടാൻ സാധിക്കും. ക്രിയേറ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും.
വൃശ്ചികം രാശി: ബിസിനസ് സംബന്ധമായി വളർച്ചയുടെ കാലമാണ്. വീട് നിര്മ്മാണത്തിന് മികച്ച സമയമാണിത്. വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനും കാരണമാകും.
മകരം രാശി: ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയാനിടയാകും. സുഹൃത്ത്ബന്ധം ദൃഢമാകും. പങ്കാളിക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും.
മീനം രാശി: ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമാകാൻ ഇടയാകും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.