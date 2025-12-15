English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tripile Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി

Shukraditya Budhaditya Mangaladiya Rajyog: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് സൂര്യൻ ബുധനുമായി സംയോജിച്ച് ബുധാദിത്യ യോഗമുണ്ടാക്കും.  അതുപോലെ ചൊവ്വയും സൂര്യനും മംഗളാദിത്യ യോഗവും ശുക്രനും സൂര്യനും ചേർന്ന് ശുക്രദിത്യ യോഗവും ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.
സൂര്യൻ ബുധനുമായി സംയോജിച്ച് ബുധാദിത്യ യോഗമുണ്ടാക്കും.  അതുപോലെ ചൊവ്വയും സൂര്യനും മംഗളാദിത്യ യോഗവും ശുക്രനും സൂര്യനും ചേർന്ന് ശുക്രദിത്യ യോഗവും ഉണ്ടാക്കും

Shukraditya Budhaditya Mangaladiya Rajayoga: വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് 2026 ലെ ആദ്യ ദിവസം മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന നിരവധി അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു.

സൂര്യൻ ബുധനുമായി ചേർന്ന് ബുധാദിത്യ യോഗവും ചൊവ്വയും സൂര്യനും ചേർന്ന് മംഗളാദിത്യ യോഗവും ശുക്രനും സൂര്യനും ചേർന്ന് ശുക്രാദിത്യ യോഗത്തിനും രൂപം നൽകും.

ഈ മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.

 ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയും നേടാനും സന്തോഷകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ മനസ്സ് ലഭിക്കാനും കഴിയും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

ധനു (Sagittarius): ഈ മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വിജയം, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും.  വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങുന്നതും ഈ സമയത്ത് സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനും ഇത് അനുകൂലമായ സമയം. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമാക്കും.

തുലാം (Libra): മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും, സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകളിലൂടെയും നേതൃത്വ ഗുണങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ഇത് ഒരു നല്ല സമയമാണ്

ഇടവം (Taurus): മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും സമയം അനുകൂലം . ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ലാഭത്തിന്റെ ഉയർന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് കരിയർ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

