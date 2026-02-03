Surya Shukra Gochar: സൂര്യ-ശുക്ര വിപരീത രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!

Vipreet Rajayoga 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫെബ്രുവരി മാസം പ്രത്യേകിച്ചും വിശേഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും.
Vipreet Rajayoga 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫെബ്രുവരി മാസം പ്രത്യേകിച്ചും വിശേഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും. കുംഭ രാശിയിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ സൂര്യനും ശുക്രനും കുംഭ രാശിയിൽ സംയോജിക്കും.
ഫെബ്രുവരി 6 ന് ശുക്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും, അവിടെ അത് ബുധനുമായി സംയോജിച്ച് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് രാഹുവുമായും സംയോജിക്കും. ഫെബ്രുവരി 13 ന് സൂര്യൻ അതേ രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ശുക്രനുമായി ശുക്രാദിത്യ യോഗം രൂപപ്പെടും.
മീന രാശിയിൽ വിപരീത് രാജയോഗത്തിനും കാരണമാകും. സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിപരീത് രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും പുറമേ, അവർക്ക് സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, ബഹുമാനം എന്നിവ നേടിയേക്കാം. വിപരീത രാശിയോഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, ശുക്രദിത്യ രാജയോഗവും വിപരീത രാശിയും വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. അവർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പുരോഗതിക്കും ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സാധ്യത, ഒരു അഭിമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ലെറ്റർ പോലുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ശുക്ര-സൂര്യ സംഗമത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന വിപരീത് രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. അവർക്ക് പല മേഖലകളിലും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്നഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ ശനി സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലാണ്. കൂടാതെ, ശനിയുടെ ഏഴര ശനി അവസാന ഘട്ടം നടക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇവരുടെ ആറാമത്തെ ഭാവം സൂര്യനും എട്ടാമത്തെ ഭാവം ശുക്രനും ഭരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടിന്റെയും സംയോജനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ഒരു വിപരീത് രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ശനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഇത് അവർക്ക് ധാരാളം പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ആഡംബരങ്ങളിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് സാധ്യമാണ്. ശനി മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രാശിയിലെ ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം മനസ്സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Shukra Budh Nakshathra Gochar: അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രനും ബുധനും; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!