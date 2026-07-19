Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Rahu-Ketu Gochar: സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും! രാഹു കേതു സംക്രമണത്താൽ ഈ അഞ്ച് രാശികളുടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നു...

Rahu-Ketu Gochar: സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും! രാഹു കേതു സംക്രമണത്താൽ ഈ അഞ്ച് രാശികളുടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നു...

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:05 PM IST

2026 ഡിസംബറിൽ രാഹു-കേതു സംക്രമണം നടക്കും. അഞ്ച് രാശിക്കാർക്കാണ് ഇതിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നത്. 

 

ജ്യോതിഷത്തിൽ രാഹുവിനെയും കേതുവിനെയും നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഡിസംബറിൽ രാഹു കേതു സംക്രമണം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/6

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഇവർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

 

2/6

മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നില വർധിക്കും.

 

 

3/6

ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും.

 

4/6

തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രശംസ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ ലാഭവും കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും.  

 

5/6

മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് രാഹു കേതു സംക്രമണ സമയത്ത് കുടുങ്ങി കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും.

 

6/6

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Rahu-Ketu Gochar
Zodiac signs
Astrology news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee5 Releases: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ദൃശ്യവിരുന്ന്! ഏഴ് ഭാഷകളിലായി സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി സീ5 എത്തുന്നു
ZEE542 min ago
2
Nagaland1 hr ago
3
Jammu Kashmir3 hrs ago
4
FIFA world cup 20263 hrs ago
5
iPhone 18 Pro10:22 AM IST