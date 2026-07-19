2026 ഡിസംബറിൽ രാഹു-കേതു സംക്രമണം നടക്കും. അഞ്ച് രാശിക്കാർക്കാണ് ഇതിലൂടെ ഭാഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നത്.
ജ്യോതിഷത്തിൽ രാഹുവിനെയും കേതുവിനെയും നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഡിസംബറിൽ രാഹു കേതു സംക്രമണം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഇവർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നില വർധിക്കും.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും.
തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രശംസ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ ലാഭവും കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും.
മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് രാഹു കേതു സംക്രമണ സമയത്ത് കുടുങ്ങി കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും.
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