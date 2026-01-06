English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!

Saturn Planet Uday: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനി മീന രാശിയിൽ ഉദയം പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും പുരോഗതിക്കും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. 
Shani Uday In Meen: വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ശനി ഇടയ്ക്കിടെ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

കർമ്മദാതാവും ന്യായാധിപനുമായ ശനി 2026 ഏപ്രിലിൽ ഉദിക്കും. മീന രാശിയിലാണ് ശനിയുടെ ഉദിയം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.

 ഒരു പുതിയ ജോലിയും വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവും സാധ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

മിഥുനം (Gemini): ശനിയുടെ ഉദയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് ശനി ഉദിക്കുന്നത്. എട്ട്, ഒമ്പത് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ശനി. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, ബന്ധങ്ങളിലെ ഐക്യം നിലനിർത്തും, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ജ്ഞാനവും ധാരണയും കൊണ്ട് നിറയും. ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളോ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങളോ ഗുണകരമാകും

മകരം (Capricorn): ശനിയുടെ ഉദയം ഇവർക്കും ഗുണകരമായേക്കാം. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ശനി വസിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, തടസ്സപ്പെട്ട പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും, പുതിയ പദ്ധതികളിൽ വിജയിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്, ബഹുമാനം, സാമൂഹിക നില എന്നിവ വർദ്ധിക്കും. ധൈര്യവും വീര്യവും ഈ സമയത്ത് വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം (Scorpio): വരുമാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ ഉദയം ശുഭകരമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ശനി വസിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ പുതിയ പദ്ധതികളിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിലും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ധൈര്യവും സമതുലിതമായ തീരുമാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നൽകും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

