Shukra Gochar: ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; കുംഭം ഉൾപ്പെടെ 4 രാശികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ, സമ്പന്നരാകാം...

ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള രാശിമാറ്റമാണ് ശുക്രന്റേത്. ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ രാശിമാറുകയാണ്. 

 

സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവത്തിലേക്കാണ് ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാല് രാശികൾക്കാണ് ഇത് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. 

 
ഈ കാലയളവിൽ നാല് രാശികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നു. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വന്നുചേരും. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും. പുതിയ വാഹനമോ, വസ്തുവോ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.   

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലമാണിത്. കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാനാകും. വിദേശയാത്രക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും.   

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യവും സന്തോഷവും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

മീനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വൻ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകും. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ മറ്റുള്ളവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

