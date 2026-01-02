Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

Shukradithya Yoga: ജ്യോതിഷപ്രകാരം മകര രാശിയിൽ ചൊവ്വയും സൂര്യനും ഒരുമിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും.
Venus Sun Yuti: വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശുക്രനെ സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, ആഡംബരം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അതേസമയം സൂര്യനെ സർക്കാർ തൊഴിൽ, ആത്മവിശ്വാസം, ബഹുമാനം, അന്തസ്സ്, പിതൃത്വം എന്നിവയുടെ ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നു.
അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ജനുവരിയിൽ സൂര്യനും ശുക്രനും മകരം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
ധനു (Sagittarius): ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ നൽകും.
മീനം (Pisces): ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ്, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ശുക്രദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടു വരും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഡംബര വസ്തു വാങ്ങാൻ കഴിയും. ഈ സമയത്ത് ഒരു വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാം. ജോലിയിലോ ബിസിനസിലോ പുതിയ വിജയങ്ങളും പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...