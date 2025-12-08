English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്

Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്

Budh Gochar 2025: ബുധൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്താണ് ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.
  • Dec 08, 2025, 08:50 PM IST
ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ് വരുന്നത്. ലക്ഷ്മീ നാരായണ രാജയോഗം ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് രാജയോഫലം നൽകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുകൂലഫലങ്ങളുണ്ടാകും. വാഹനം, സ്വത്ത് എന്നിവ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മാതാവുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ചതാകും.

കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതം മാറിമറിയുന്ന ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി ലാഭം ലഭിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ നിരവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ യോഗമുണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട പലകാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

